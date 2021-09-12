Ральф Рангник: «Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ральф Рангник лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции.

Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе.

Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», – сказал Рангник.

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