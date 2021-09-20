Витория об атаке «Спартака»: «Непонятно, как эти игроки не реализуют моменты. Верю в них»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал игру атакующей линии команды в матче 8-го тура с ЦСКА (0:1).

– Линия атаки – одна из самых укомплектованных в команде. Почему такие игроки, как Промес, Мозес, Ларссон и другие, не реализуют моменты? У очень мало голов.

– В футболе такое иногда случается. Хорошие игроки не реализуют моменты. Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам. В игре с «Легией» мы нанесли 23 удара по воротам. В футболе такое случается – это невероятно, но такое бывает.

Непонятно, как эти футболисты не реализуют свои моменты, но это факт. Мы играли в пас лучше, время шло, но мы не могли забить. И вот единственный шанс у соперника – удар, отскок и гол. Это даже не был голевой момент.

– Может быть, игроки команды не соответствуют уровню стоящих перед «Спартаком» задач?

– Не время говорить об этом. Я говорил просто о количестве наших ударов. Моменты тоже есть. Сегодня все видели, что мы были сильнее, все чувствовали нашу силу.

В некоторых моментах ЦСКА был получше, но лишь эпизодами. Но мы проиграли, упустили три очка. И фанаты хотят знать, в чем дело.

Я верю в своих игроков. Верю всегда. С самого начала, приступив к работе, видел, с какой страстью они тренируются. Никаких вопросов не было, – отметил Витория.