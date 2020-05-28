Лилиан Тюрам: «Если у тебя не белый цвет кожи, ты должен превзойти себя, чтобы добиться успеха. Футбол – это политика, экономика и капитализм»

Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» высказался о дискриминации в спорте.

«Мне очень повезло. Я сделал хорошую футбольную карьеру, а сегодня я хотел бы сделать так, чтобы люди поняли: вклад в более справедливое устройство общества может внести каждый.

С девяти лет я пытался понять себя. Когда я завершил карьеру, то начал путешествовать вместе со своим фондом, чтобы бороться за справедливость. Люди, добившиеся успехов в спорте, должны обсуждать проблемы, потому что они могут влиять на ситуацию.

Игроки с белым цветом кожи очень важны в этом вопросе, их голоса должны быть слышны. Если у тебя не белый цвет кожи, ты должен превзойти себя, чтобы добиться успеха.

Футбол – это политика, экономика и капитализм. Мне нравится смотреть матчи и видеть игру отличных игроков, но я не болею ни за одну команду», – сказал Тюрам в интервью La Gazzetta dello Sport.