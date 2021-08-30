«Понимаем, откуда «Хуперкуб» берут цифры. Если получим предложение на 10 млрд рублей – согласимся». Прядкин о телеправах РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин после матча сборной России с Хорватией (0:0) высказался о контракте на показ матчей лиги.

– Все пишут, что мы не идем в тендер. Мы в тендер-то идем. Мы можем не пойти в тендер в том случае, если... Я же тебе вчера говорил. Поверни им и скажи (берет журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого под руку).

– Если будет десять миллиардов, то не будет тендера.

– Правильно, молодец. Теперь вставай туда.

– То есть предложение не 10 миллиардов?

– Нет, я не говорю о том... Давай еще раз сюда. Если РПЛ получит предложение по телеправам на 10 млрд рублей, то конечно, мы согласимся. Вчера присутствовали клубы разного уровня.

Предложение не удивило. Оно соответствует рынку и тем исследованиям, ожиданиям, которые мы в принципе подразумевали.

Не думайте, что мы вот взяли, нам пришло предложение, и мы согласились. Мы понимаем рынок.

Сергей [Егоров] очень много и здорово писал про «Хуперкуб» (речь о компании , которая сделала предложение о реформах в российском футболе – прим. Sports.ru), и понимаем, откуда «Хуперкуб» берут цифры – они берут их от нашего рынка.

Мы рассмотрим предложения, которые пришли, но это не значит, что мы их взяли и, так сказать, соответствуют. Если они соответствуют тем ожиданиям, которые мы хотим видеть, мы их, конечно, примем, – сказал Прядкин.

«Президентов здесь нет, здесь нормальные люди. Я уже 14 лет звезда». Прядкин после матча сборной

«Я звезда уже 14 лет». Возможно, лучшее интервью Сергея Прядкина