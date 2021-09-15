Сборная России о стрельбе в Пермском университете: «Скорбим со всей страной»

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Пресс-служба сборной России отреагировала на стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», – говорится в твиттере сборной.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших от стрельбы в Пермском государственном университете. Скорбим вместе с вами», – говорится в твите РПЛ.

18-летний студент сегодня открыл стрельбу в ПГНИУ. На эту минуту известно о 8 погибших. Стрелок был обезврежен, возбуждено уголовное дело.

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