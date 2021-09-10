Колосков о раздутых зарплатах при лимите: «Чушь, выдуманный миф. Чем больше легионеров, тем хуже мы играем»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о том, как функционирует лимит на легионеров в российском футболе.

– Парадокс для меня состоит в том, что чем больше мы привлекаем иностранцев, причем не самых плохих, тем хуже мы играем.

Я со своей стороны могу объяснить этот парадокс только тем, что мы плохо тренируемся. Вот и вся разница. Играем в старомодный футбол, нет ярко выраженной игровой идеи.

– Вы – сторонник лимита на легионеров. Но что вы ответите тем, кто говорит: поколение Аршавина, Павлюченко, Кержакова и Жиркова, равно как и предыдущее: Титов, Тихонов, Карпин, Аленичев, выросло без лимита? Ведь лимит начали постепенно вводить только в 2005 году.

– Футболисты, которых вы упомянули, были воспитаны советской системой подготовки. Эта система прежде всего подразумевала индивидуальный подход к игрокам. Она была основана на больших нагрузках, на высоких требованиях к специалистам, на высоких требованиях общества к футболистам и, наконец, эта система создавала стимулы. В том числе и финансовые. Сейчас многое из того, что я сказал, утрачено.

Посмотрите, мы уже огромное количество времени ничего не выигрывали на юношеском, молодежном уровне. Недавно наша юниорская команда проиграла испанцам 1:4. Какое будущее может быть у этой команды? Никакого. Вывод в такой ситуации один: стали плохо работать.

– Вы согласны с тезисом: лимит на легионеров раздувает зарплаты российским игрокам и ослабляет конкуренцию?

– Это чушь. Миф, придуманный когда-то и кем-то. Вы сами проанализируйте. Возьмите лимит. Чем больше легионеров, тем хуже мы играем. Было шесть легионеров – более-менее куда-то выходили. Стало семь – никто и никуда не вышел. Стало восемь – из 26 игр проиграли 25. Вот и все.

Все эти мифические умозаключения... Конкуренцию создают тренеры, а не лимиты, – сказал Колосков.

Пугают, что отмена лимита убьет академии. Но это вообще не так