«Зенит» обыграл «Рубин» в гостях – 3:1. Дзюба сделал дубль, у Клаудиньо 1+1

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В 8-м туре РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у «Рубина» (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в первом тайме сделал Артем Дзюба, еще один гол забил Клаудиньо. Дмитрий Чистяков отправил мяч в свои ворота во втором тайме.

Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России, набрав 20 очков. «Динамо» идет вторым, «Локо» – третий, у обоих клубов по 16 баллов.

Рубин – Зенит 1:3 (0:3, 1:0)
Дата проведения
20 сентября, 18.30, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Дзюба, 0:2 – 29 Клаудиньо, 0:3 – 43 Дзюба, 1:3 – 67, автогол Чистяков.
РубинДюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 74), Деспотович (Онугха, 86).
ЗенитКрицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 90), Кузяев, Вендел (Кравцов, 89), Дзюба (Мостовой, 87), Малком (Ерохин, 75), Клаудиньо.
Предупреждения:
Нижегородов (50), Ракицкий (66), Хван Ин Бом (76), Зотов (90).

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