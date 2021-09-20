«Зенит» обыграл «Рубин» в гостях – 3:1. Дзюба сделал дубль, у Клаудиньо 1+1

В 8-м туре РПЛ на выезде выиграл у (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в первом тайме сделал Артем Дзюба, еще один гол забил Клаудиньо. Дмитрий Чистяков отправил мяч в свои ворота во втором тайме.

Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России, набрав 20 очков. «Динамо» идет вторым, «Локо» – третий, у обоих клубов по 16 баллов.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ