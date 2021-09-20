«Зенит» обыграл «Рубин» в гостях – 3:1. Дзюба сделал дубль, у Клаудиньо 1+1

В 8-м туре РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у «Рубина» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в первом тайме сделал Артем Дзюба, еще один гол забил Клаудиньо. Дмитрий Чистяков отправил мяч в свои ворота во втором тайме.
Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России, набрав 20 очков. «Динамо» идет вторым, «Локо» – третий, у обоих клубов по 16 баллов.
- Дата проведения
- 20 сентября, 18.30, «стадион Центральный Казань»
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Уремович (Нижегородов, 27), Тальби, Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 74), Деспотович (Онугха, 86).
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Зенит –
Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 90), Кузяев, Вендел (Кравцов, 89), Дзюба (Мостовой, 87), Малком (Ерохин, 75), Клаудиньо.
- Предупреждения:
- Нижегородов (50), Ракицкий (66), Хван Ин Бом (76), Зотов (90).