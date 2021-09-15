Аллегри об игре с «Миланом»: «Я ошибся с заменами. Хорошо, что судья дал финальный свисток – мы рисковали проиграть»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после матча с «Миланом» (1:1) в чемпионате Италии.

«Несмотря на хороший первый тайм, в которым мы создавали моменты и позволили сопернику лишь одну возможность в атаке, мы рисковали проиграть в конце матча, который находился под полным контролем.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше

Признаюсь, что я ошибся с заменами. Я ошибся. Я должен был задействовать больше защитников и сохранить наше лидерство в счете, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Были некоторые положительные моменты – это первый тайм. Но последние 15 минут меня очень злят. Мы должны были терпеть, должны были драться изо всех сил. В такие моменты не надо выглядеть эстетично. Нужно просто добиться результата.

К счастью, арбитр дал финальный свисток, потому что мы откровенно рисковали проиграть.

Если вы не понимаете, что нужно отложить в сторону все личные проблемы, работать в качестве защитника, даже если ты нападающий, то результатов не будет», – сказал Аллегри.

«Ювентус» ни разу не выиграл в 4 турах Серии А и идет 18-м с 2 очками

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