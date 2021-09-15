Шварц об 1:0 с «Сочи»: «Лещук провел суперматч. Он стал важным фактором в победе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после выездной победы над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата РПЛ.
«Игра была очень боевой, было много единоборств.
Горд тем, как команда боролась, футболисты проявили себя с лучшей стороны. У нас была сложная неделя, было три травмы.
Прошлая игра не очень хорошо сложилась – мы проиграли «Нижнему Новгороду». Сегодня надо было взять три очка в матче против сложного соперника.
Игорь Лещук провел суперматч, он стал важным фактором в победе.
Отмечу всю вратарскую бригаду, вся троица – хорошие игроки. Они ценны для нас», – сказал Шварц.
Лещук вышел в стартовом составе бело-голубых из-за травмы Антона Шунина.