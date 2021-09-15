Шварц об 1:0 с «Сочи»: «Лещук провел суперматч. Он стал важным фактором в победе»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Сандро Шварц Р-Спорт Сочи Футбол

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после выездной победы над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата РПЛ.

«Игра была очень боевой, было много единоборств.

Горд тем, как команда боролась, футболисты проявили себя с лучшей стороны. У нас была сложная неделя, было три травмы.

Прошлая игра не очень хорошо сложилась – мы проиграли «Нижнему Новгороду». Сегодня надо было взять три очка в матче против сложного соперника.

Игорь Лещук провел суперматч, он стал важным фактором в победе.

Отмечу всю вратарскую бригаду, вся троица – хорошие игроки. Они ценны для нас», – сказал Шварц.

Лещук вышел в стартовом составе бело-голубых из-за травмы Антона Шунина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные