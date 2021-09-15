Шварц об 1:0 с «Сочи»: «Лещук провел суперматч. Он стал важным фактором в победе»

Главный тренер дал комментарий после выездной победы над (1:0) в матче 8-го тура чемпионата .

«Игра была очень боевой, было много единоборств.

Горд тем, как команда боролась, футболисты проявили себя с лучшей стороны. У нас была сложная неделя, было три травмы.

Прошлая игра не очень хорошо сложилась – мы проиграли «Нижнему Новгороду». Сегодня надо было взять три очка в матче против сложного соперника.

провел суперматч, он стал важным фактором в победе.

Отмечу всю вратарскую бригаду, вся троица – хорошие игроки. Они ценны для нас», – сказал Шварц.

Лещук вышел в стартовом составе бело-голубых из-за травмы Антона Шунина.