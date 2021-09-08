Кавани не намерен уходить из «МЮ», несмотря на трансфер Роналду

Нападающий Эдинсон Кавани не намерен уходить из .

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к игроку, возвращение Кавани в состав «Юнайтед» – вопрос времени. Переход Криштиану Роналду в «МЮ» не повлиял на планы уругвайца, который хочет остаться в манчестерском клубе.

По ходу карьеру Кавани играл рядом с Луисом Суаресом, Килианом Мбаппе, Неймаром, Златаном Ибрагимовичем и другими звездными нападающими. «Если он выходил на поле с ними, то почему не сможет играть рядом с Роналду?» – отметил источник, близкий к Кавани.

Напомним, что после возвращения Роналду в «МЮ» уругваец уступил ему футболку с 7-м номером.

Срок действующего контракта Кавани с «МЮ» истекает летом 2022 года.

Статистику 34-летнего нападающего можно изучить по ссылке.