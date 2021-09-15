16-летний Пиняев сделал первое результативное действие в РПЛ – отдал голевую передачу в игре с «Ростовом»

Полузащитник отдал голевую передачу в матче 8-го тура против (4:2).

Пиняев ассистировал Владиславу Сарвели, который перед голом сделал 5 касаний.

Это первое результативное действие 16-летнего игрока в чемпионате России.

Пиняев – самый молодой игрок, сделавший голевую передачу в матче РПЛ как минимум с 2008 года, когда начали собирать эту статистику. Он в 16 лет и 10 месяцев обошел Жано Ананидзе (17 лет и 0 месяцев).

Сергей провел 7-й матч в рамках этого турнира. Его статистика – здесь.