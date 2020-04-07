Жулиано: «В 2014-м на Украине было неспокойно. Бразильский консул говорил, что русские окружают страну» 

Бывший игрок «Зенита» Жулиано вспомнил период в украинском , который он покинул в 2014 году.

«Когда я переезжал на Украину, не знал языка и не говорил по-английски. На улице было минус 25 градусов, в три часа дня уже темнело. Это был очень большой шок. Но после этого я все равно адаптировался и провел хороший сезон.

В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной. Я использовал его, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, клуб хотел его продлить. Я отказал, сказав, что ситуация плохая, и я хочу уехать в Бразилию. Но не получалось вернуться.

Мне позвонил консул Бразилии в Киеве и сказал, что посадит меня в самолет в любое время, так как страну окружают русские, которые могут войти в считаные часы. Это было неспокойное время. Но исключительно из-за этой трагедии мне разрешили покинуть страну и вернуться в Бразилию», – сказал .