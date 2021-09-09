Федун встретился с владельцами абонементов в ложи стадиона «Спартака» после матча с «Химками»

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что владелец клуба Леонид Федун встретился с группой болельщиков после матча 7-го тура против «Химок» (3:1).

«Председатель совета директоров встретился с группой болельщиков – владельцев абонементов в ложи «Открытие Банк Арены». Встреча прошла по инициативе болельщиков.

В разговоре, который длился больше часа и прошел на стадионе после матча с «Химками», также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса.

Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», – говорится в сообщении пресс-службы.