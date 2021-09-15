Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Лимит не принесет пользу ни одной лиге. От него нужно отказаться, если хотим играть в группе ЛЧ»

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Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением об ограничениях по количеству легионеров в национальных чемпионатах.

«Я пришел в «Шериф», когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так [успешно] выступить в Лиге чемпионов.

Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату – Молдовы, России, Украины, Казахстана. Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита. Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны.

Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого. А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема», – сказал Вернидуб.

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