Кабелла о переходе в «Краснодар»: «Возможно, решение было ошибочным. Я сказал тренеру: «Не могу отказаться от такого предложения»

Полузащитник не уверен, что решение о переходе в российский клуб было правильным.

«Мне предложили все, что я мог только пожелать: высокая зарплата, тренер, стиль игры, хорошая инфраструктура, Европа.

Один из наших тренеров, Жислен Принтан, сказал: «Ты – сумасшедший». Я ответил: «Знаете, они очень много предлагают за меня, и я думаю, что это хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения».

Мне было 29 или 30, мне давали очень хороший трехлетний контракт. Тогда я принял решение, может быть, оно было ошибочным. Но мы уже этого не узнаем.

Моя семья хотела, чтобы я остался, Жислен, игроки и тренеры – тоже. Сейчас я думаю об этом. Тогда грусть была моим нормальным состоянием. Но я согласился на трансфер, потому что не хотел проблем», – сказал Кабелла в интервью ютуб-каналу Sainté Inside.

Кабелла выступает за «Краснодар» с 2019 года. До этого он играл за .

Со статистикой 31-летнего полузащитника можно ознакомиться тут.