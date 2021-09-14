Сутормин о 0:1 с «Челси»: «Могли увезти ничью. Покажем дальше такую же игру, но с меньшими потерями мяча – свои очки возьмем»

Полузащитник «Зенита» дал комментарий после матча с «Челси» (0:1) в чемпионов.

— Тяжелый матч. «Челси» больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, была парочка с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы – к сожалению, не сумели реализовать. В итоге проиграли.

— Показалось, в середине второго тайма «Зенит» чуть покинули силы. Так ли это?

— Возможно. Скорости другие, и к этому нужно быстро привыкать. После любой ошибки и потери мяча приходится очень долго его отнимать, так что, конечно, всем было непросто. «Челси» – такой соперник, что их сила и контроль не позволили нам создать моменты в конце игры.

— Какой был план на игру?

— Хорошо сыграть в обороне и по возможности создавать моменты у чужих ворот. В целом в первом тайме хорошо, думаю, действовали. Нам нужно избавляться от простых ошибок. Моментами торопимся, теряем, и приходится потом долго отнимать мяч. Надеюсь, сделаем правильные выводы.

Следующие матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов — очень важны для нас. Будем стараться порадовать наших болельщиков, тем более что домашняя квота увеличилась. Всех ждем на «Газпром Арене».

— Можно констатировать, что «Зенит» сыграл довольно неплохо?

— Мы сразу почувствовали этот уровень, сыграв против действующего победителя Лиги чемпионов и Суперкубка. Если в дальнейшем будем показывать такую же игру, но с меньшими потерями мяча, то свои очки сможем взять. Но мы расстроены — могли увезти отсюда ничью.

— В свете травмы Караваева многие предполагали, что вы сыграете на правом фланге обороны. Насколько было сложно играть против таких индивидуально сильных футболистов?

— Всю жизнь мечтаешь играть на таком уровне, на таком стадионе и при такой атмосфере. Усталость и тяжкий труд идут только в удовольствие от возможности выступать на этом уровне.

— Давила или заряжала вас атмосфера на «Стэмфорд Бридж»?

— Одно удовольствие, одно из лучших мест, где я когда-либо играл в футбол! Англия — это все-таки что-то особенное. Даже когда приезжаешь на стадион, то тебе аплодируют, люди здесь больны футболом.

— С каким настроением вы выходили на игру?

— Мы даже с Чистяковым обсуждали: кто бы мог подумать 10 лет назад, когда жили с ним в интернате, что будем вместе играть на «Стэмфорд Бридж». Выходили, чтобы отдаться игре полностью, — каждый из нас это сделал. Этого оказалось мало. Будем пытаться приложить еще больше усилий, чтобы добиваться нужного результата, – сказал Сутормин.

Матч с «Зенитом» – сложнейший для атаки «Челси» в этом сезоне. Но от этого не легче