РФС 31 декабря 2020 года поставил сборной России задачу выйти на Олимпиаду

NB! В изначальной версии новости речь шла о том, что РФС поставил перед сборной задачу после слов Путина. Это не так. Такая задача уже стояла. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев говорил о задаче выйти на Игры еще 31 декабря 2020 года. Мы признаем свою ошибку.
Президент РФС Александр Дюков напомнил, что организация ставит задачу по выходу сборной России на Олимпийские игры.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая против отмены лимита на легионеров, заявил: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут».
«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там.
Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», – сказал Дюков.
«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров