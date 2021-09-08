РФС 31 декабря 2020 года поставил сборной России задачу выйти на Олимпиаду

NB! В изначальной версии новости речь шла о том, что РФС поставил перед сборной задачу после слов Путина. Это не так. Такая задача уже стояла. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев говорил о задаче выйти на Игры еще 31 декабря 2020 года. Мы признаем свою ошибку.

Президент РФС Александр Дюков напомнил, что организация ставит задачу по выходу сборной России на .

Ранее президент России Владимир Путин, выступая против отмены лимита на легионеров, заявил: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут».

«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там.

Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», – сказал Дюков.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров