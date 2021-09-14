«Верь». «Зенит» разместил слово на двери в раздевалку перед игрой с «Челси» и процитировал Теда Лассо

Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА фильмы сериалы Футбол

«Зенит» показал фото из раздевалки перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

На двери в раздевалку висит бумажка со словом «Believe» («Верь» – с английского).

Кроме того, в публикации пресс-служба «Зенита» процитировала твит Теда Лассо, персонажа одноименного сериала. «Я верю в веру», – сказано в твите.

По сюжету сериала Тед Лассо – тренер студенческой команды по американскому футболу, который становится тренером «Ричмонда» из АПЛ, несмотря на то, что у него нет опыта в европейском футболе.

«Зенит» встретится с «Челси» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Челси» – самая гибкая топ-команда мира. Стиль Тухеля + уникальные качества игроков = ребус для любого соперника

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные