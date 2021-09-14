«Верь». «Зенит» разместил слово на двери в раздевалку перед игрой с «Челси» и процитировал Теда Лассо

«Зенит» показал фото из раздевалки перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

На двери в раздевалку висит бумажка со словом «Believe» («Верь» – с английского).

Кроме того, в публикации пресс-служба «Зенита» процитировала твит Теда Лассо, персонажа одноименного сериала. «Я верю в веру», – сказано в твите.

По сюжету сериала Тед Лассо – тренер студенческой команды по американскому футболу, который становится тренером «Ричмонда» из АПЛ, несмотря на то, что у него нет опыта в европейском футболе.

встретится с «Челси» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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