Гендиректор «Динамо» о Захаряне и «Барсе»: «Не получали предложений и не вступали в переговоры. Но интерес зарубежных клубов не исключен»

Генеральный директор Павел Пивоваров прокомментировал информацию о том, что «Барселона» заинтересована в трансфере 18-летнего полузащитника .

«На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов.

Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», – сказал Пивоваров.

Напомним, ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» о переходе 18-летнего хавбека.