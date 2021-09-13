Глушаков о голе «Спартаку»: «Хотел забить народной команде со времен «Локомотива». Радость на душе была»

Теги Спартак Локомотив Химки Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Матч ТВ Футбол

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о голе в ворота «Спартака» в недавнем матче РПЛ (1:3).

«Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже.

Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес. 

С кем общался? Ещенко было много. Говорил, что его Марадоной называли в детстве. До игры с ним общались, после игры. А так с Ребровым, Ломовицким, Рассказовым, Кутеповым. С Зобниным в игре общались. Со всеми хорошие отношения.

Что надо восстановить в «Химках»? Понятно, что ряд игроков ушли. Сейчас новая команда. Мы загнали себя в непростую ситуацию, из которой надо выходить через не могу, проявляя характер.

Надо вспомнить прошлый сезон, за счет чего побеждали. Но вспомнить игрокам, а не тренерскому штабу. Есть нюансы, но требования такие же. Возможно, требования у игроков поменялись к себе. 

Мое восстановление? Делаю, как и раньше. Может быть, в конце сезона, когда получил травму, подготовка повлияла. Мне хотелось проявить себя в новом сезоне, так как в конце того я получил травму. Надо было продолжать забивать голы», – сказал Глушаков.

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