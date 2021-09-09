Аркадий Дворкович: «Уверен, специалисты сказали Путину, что отмена лимита преждевременна»

Бывший член совета директоров «Локомотива» и РЖД, экс-помощник президента РФ Аркадий Дворкович прокомментировал слова Владимира Путина про лимит на легионеров в российском футболе.

– Недавно вы посещали матч «Локомотива» против «Краснодара» и после игры отмечали большое количество воспитанников на поле в составе «Локо». Не боитесь, что последние приобретения дорогих иностранцев закроют путь в основу нашим молодым игрокам?

– Играть должны лучшие. Мы же хотим, чтобы была реальная конкуренция, чтобы наши игроки не в тепличных условиях росли, а конкурировали с хорошими футболистами. Они должны показывать, что они лучше. И тогда будут играть.

– В этой связи вас разочаровали слова Владимира Путина, выступившего против отмены лимита?

– Я думаю, самое главное для нашего спорта в целом – не только для футбола – развитие детско-юношеского и массового спорта. И тогда у нас появится много хороших игроков. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, что это не просто только его мысли. И специалисты считают, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна.

– Почему Владимир Путин, приводя доводы в пользу лимита, сослался на 30-летнее отсутствие футбольной сборной России на Олимпийских играх, а не на неудачи на более статусных футбольных соревнованиях вроде чемпионатов мира и Европы?

– Потому что это молодежная сборная играет. Футбольная Олимпиада – это турнир молодежек. И здесь есть беспокойство, что молодых ребят не очень активно подпускают к составу. Хотя в последние пару лет мы видим, что молодежь все-таки начинает вливаться в основу клубов.

Уверен, что через какое-то время это уже сыграет. Но думаю, что именно в этом причина упоминания Владимиром Владимировичем Олимпийских игр и отсутствия на них наших футболистов. Мы говорим именно о молодежном составе, который пока не способен выйти в финальную часть Олимпиады, – сказал Дворкович.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров