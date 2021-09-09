Николай Валуев: «Я согласен с Путиным. Лимит отменять нельзя, иначе потеряем молодое поколение игроков»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поддержал президента РФ Владимира Путина, выступившего против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«В нашем футболе есть такая тенденция – молодые талантливые игроки теряются после юношеских команд. А если им не давать практику, то ситуация станет еще хуже. В случае отмены лимита они перестанут получать игровую практику, а их место в составе займут иностранцы. Еще не факт, что качественные иностранцы.

Конечно, я согласен с мнением нашего президента, он четко обозначил свою позицию. Лимит на легионеров отменять нельзя ни в коем случае, иначе мы потеряем молодое поколение футболистов.

Сейчас система на легионеров работает неплохо, она позволяет приглашать хороших иностранцев и не мешает развитию наших футболистов», – сказал Валуев.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров

Что говорили о лимите до Путина: за отмену Дюков и клубы РПЛ, против – Мутко, президент «Урала» и Колосков