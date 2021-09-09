Криштиану Роналду: «Горжусь, что вернулся в «МЮ». «Олд Траффорд» – волшебное место»

Форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями после победы над (4:1) в 4-м туре АПЛ.

В первом матче после возвращения в «МЮ» португалец сделал дубль.

«Мое возвращение на – лишь краткое напоминанием о том, почему этот стадион известен как «Театр мечты». Для меня это место всегда было волшебным. Здесь можно достичь всего, к чему стремишься.

Вместе с одноклубниками и с потрясающей поддержкой, которую команда получает с трибун, мы идем вперед с уверенностью и оптимизмом, и в конце концов мы все вместе отпразднуем.

Горжусь тем, что вернулся в и снова сыграл в АПЛ. Но, прежде всего, рад помочь команде!» – написал Роналду в инстаграме.

Роналду забил два за «МЮ» сразу же – любимому клиенту! Добавил из вратарской и отправил между ног