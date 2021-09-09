Роналду – в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ньюкаслом». Варан и Санчо тоже сыграют

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч АПЛ с «Ньюкаслом».
С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, вернувшийся в клуб в прошедшее трансферное окно.
Также в стартовом составе выйдут вингер Джейдон Санчо и защитник Рафаэль Варан.
Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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