Роналду – в стартовом составе «МЮ» на матч с «Ньюкаслом». Варан и Санчо тоже сыграют

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ньюкасл премьер-лига Англия Рафаэль Варан Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч АПЛ с «Ньюкаслом».

С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, вернувшийся в клуб в прошедшее трансферное окно.

Также в стартовом составе выйдут вингер Джейдон Санчо и защитник Рафаэль Варан.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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