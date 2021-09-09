Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду из-за обвинений португальца в изнасиловании

Феминистические организации намерены испортить первый матч за после возвращения.

Сегодня, 11 сентября, «МЮ» сыграет с дома, и ожидается, что португалец будет в составе команды и выйдет на поле.

Феминистки готовят акцию протеста, чтобы привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что стала жертвой изнасилования со стороны Роналду в 2009 году.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц Лас-Вегаса. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

Роналду отрицает обвинения, которые ему предъявляет Майорга. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса сняла с футболиста подозрения в изнасиловании по этому делу.

В апреле этого года появилась информация, что американка хочет получить от футболиста около 56 млн фунтов (почти 65 млн евро) компенсации.