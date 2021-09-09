«Аталанта» Миранчука – «Фиорентина» Кокорина. 1:2 – Сапата отыграл один мяч с пенальти. Онлайн-трансляция

В 3-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Фиорентину» Александра Кокорина.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Два мяча – на 33-й и 49-й минутах – с пенальти забил нападающий флорентийцев Душан Влахович. Дуван Сапата на 65-й минуте ответил голом также с 11-метровой отметки.
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Спортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Гимшити, Мэле (Гозенс, 50), Фройлер, Пашалич (Иличич, 82), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пикколи, 82), Миранчук (Малиновский, 50).
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Фиорентина –
Терраччано, Венути (Одриосола, 25), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Амрабат, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).
- Предупреждения:
- Мэле (31), Сапата (33), Бонавентура (45), Игор Жулио (56), Миленкович (74), Гозенс (76), Одриосола (81), Фройлер (86).