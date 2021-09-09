«Аталанта» Миранчука – «Фиорентина» Кокорина. 1:2 – Сапата отыграл один мяч с пенальти. Онлайн-трансляция

В 3-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Фиорентину» Александра Кокорина.

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Два мяча – на 33-й и 49-й минутах – с пенальти забил нападающий флорентийцев Душан Влахович. Дуван Сапата на 65-й минуте ответил голом также с 11-метровой отметки.

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