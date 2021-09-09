«Аталанта» Миранчука – «Фиорентина» Кокорина. 1:2 – Сапата отыграл один мяч с пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Аталанта Фиорентина серия А Италия Sports.ru Футбол

В 3-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука принимает «Фиорентину» Александра Кокорина.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Два мяча – на 33-й и 49-й минутах – с пенальти забил нападающий флорентийцев Душан Влахович. Дуван Сапата на 65-й минуте ответил голом также с 11-метровой отметки.

Аталанта – Фиорентина 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33, пенальти Влахович, 0:2 – 49, пенальти Влахович, 1:2 – 65, пенальти Сапата.
АталантаСпортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Гимшити, Мэле (Гозенс, 50), Фройлер, Пашалич (Иличич, 82), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пикколи, 82), Миранчук (Малиновский, 50).
ФиорентинаТерраччано, Венути (Одриосола, 25), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Амрабат, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).
Предупреждения:
Мэле (31), Сапата (33), Бонавентура (45), Игор Жулио (56), Миленкович (74), Гозенс (76), Одриосола (81), Фройлер (86).

Статистика Серии А

Таблица Серии А

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные