Депутат Милонов: «Cократил бы число легионеров до нуля. Скоро для шоу в футбол возьмут Моргенштерна и Милохина»

Депутат Госдумы Виталий Милонов дал комментарий по поводу слов президента РФ Владимира Путина относительно отмены лимита на легионеров.
«Моя позиция такая же: легионеров должно быть меньше. Конечно, клубы хотят зарабатывать больше, поэтому выступают за отмену лимита.
Если бы я решал эти вопросы, я бы сократил количество легионеров до минимума, а позже – до нуля.
Но те, кто расценивают футбол не как спорт, а как бизнес, конечно, нуждаются в максимальном шоу. Они скоро возьмут туда и Моргенштерна, и Даню Милохина.
Я последние полгода говорю о том, что против увеличения количества легионеров. Пусть россияне играют в футбол в своей стране.
Нужно шоу – делайте, но не убивайте при этом футбол. Каждый легионер – это минус один наш спортсмен, который мог бы играть и показывать результат.
Легионеры занимают места наших, они – гастарбайтеры, но при этом очень высокооплачиваемые и блатные», – сказал Милонов.
«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров