Егор Титов: «Лимит убил целое поколение. Перспективные ребята понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо»

Бывший игрок «Спартака» высказался о лимите на легионеров в и возможных реформах лиги.

– Лимит убил целое поколение. Были перспективные ребята, но они понимали: есть паспорт, хорошая зарплата, трудиться не надо. Многие просто пропали. Кто-то закончил в 27-30 лет, кто-то разъехался по командам СНГ. Все потому, что в раннем возрасте деньги просто падали сверху.

Такого быть не должно. Надо делать лимит зарплат, как в КХЛ. Наверху сидят умные люди, хочется верить: примут верное решение, и наш футбол потихоньку, маленькими шажками будет выходить из этой ямы, в которой находится очень давно. Сейчас пик падения.

– Понимаете реформы, предлагаемые ?

– Конечно. Я же говорил, нам надо что-то менять в нашем футболе. Причем обязательно! Смена системы чемпионата – это то, что Федун давно пробивает.

Будет больше матчей «Спартак» – ЦСКА, ЦСКА – «Зенит», «Спартак» – «Зенит». Сможем продавать наш продукт за границу, клубы станут зарабатывать. Больше болельщиков, больше продаж атрибутики, более дорогие билеты. Это нормально, так вся Европа живет, – сказал Титов.