Клопп о ЧМ раз в 2 года: «Нет другого спорта с таким беспощадным расписанием. Дело в деньгах. Должен настать момент, когда федерации начнут думать об игре, а не о выгоде»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп чемпионат мира ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об идее проводить чемпионат мира раз в два года.

«В мире нет другого спорта с таким беспощадным расписанием. Есть более сложные виды спорта, такие как легкая атлетика, марафоны, но они не бегают по 20-30-40 раз в год.

Мы все знаем, почему это происходит. Что бы люди ни говорили о предоставлении различным странам возможностей, в итоге все дело в деньгах.

Это нормально. Но в какой-то момент кто-то должен понять, что без футболистов – самых важных ингредиентов этой замечательной игры – мы не сможем в нее играть. Нет никого важнее игроков.

Все, что преподносилось в последние годы, всегда было связано с увеличением числа матчей. В долгосрочной перспективе это неправильно.

Должен настать момент, когда все федерации сядут вместе и начнут думать об игре, а не только о своей выгоде. Мне уже 54 года, и я не уверен, что доживу до момента, когда это произойдет», – заявил Клопп.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года (идея Венгера). УЕФА недоволен, а Пеп просит продлить год до 400 дней

Опрос

Хотите чемпионат мира каждые два года?
29141 голос
Ага
23%
Арсен Венгер
Неа
77%
Пеп Гвардиола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные