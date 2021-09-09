На домашние матчи «Зенита» в сентябре пустят 30% от вместимости «Газпром Арены»

сообщил о договоренности с правительством Петербурга и Роспотребнадзором о допуске большего числа зрителей на сентябрьские матчи на .

Игры с , «Крыльями Советов» и смогут посетить 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

«Обязательное условие для посещения матча (помимо абонемента или билета на игру) – наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от или перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев.

Кроме того, при прохождении досмотра на входе на арену необходимо предъявить удостоверение личности для проверки его соответствия с QR-кодом. Посетители стадиона в возрасте до 18 лет смогут попасть на арену без QR-кода», – говорится в сообщении петербуржцев.