Роналду хотел в «Ман Сити», но клуб не успел никого продать. Форвард согласился вернуться в «МЮ», так как очень хотел уйти из «Юве»

Стало известно, почему сорвался переход в «Манчестер Сити».

По данным журналиста ВВС Гильема Балаге, агент португальца Жорже Мендеш и сам футболист вели переговоры с «горожанами» и предпочитали переход в «Сити» другим вариантам.

«Ювентус» был рад отпустить Роналду в «Сити», так как уже два сезона искал покупателя на форварда, хоть представители клуба и отрицали это в прессе. Этот вопрос уже долгое время обсуждался спортивными директорами европейских клубов.

Главный тренер «Ман Сити» был уверен, что Роналду забьет более 40 голов за сезон в его команде, учитывая, как много моментов «Сити» создает.

Однако ради перехода Роналду «Сити» нужно было продать кого-то из атакующих футболистов. «Барселона» пыталась договориться с «Сити» о трансфере Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса или Бернарду Силвы, но переговоры быстро прекратились.

Мендеш и Роналду хотели перейти в «Ман Сити», но начали работать над запасным планом, так как «горожанам» не удавалось никого продать. «Юнайтед» не думал о возможном подписании Криштиану, но, узнав, что он доступен, решили, что португалец должен вернуться в клуб.

«МЮ» предложил Роналду более высокую зарплату, чем (но она все равно меньше той, что у Криштиану была в ), и согласился заплатить 15+8 млн евро, которые просил «Ювентус».

Криштиану не был уверен, что возвращение на «Олд Траффорд» – хороший вариант, но согласился, так как очень хотел уйти из «Юве». Когда стало ясно, что «Сити» не успевает никого продать, Мендеш сообщил руководству «горожан», что форвард примет предложение .