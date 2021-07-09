Газизов о телеправах: «Тендер должен быть, но футбол должен остаться общедоступным»

Генеральный директор «Уфы» высказался о ситуации с телеправами на показ матчей .

«Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение «Газпром-Медиа Холдинг» по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами все узнаете в ближайшие дни.

Могу лишь высказать позицию «Уфы»: тендер должен быть. Все должно проходить в честной борьбе. При этом считаем, что футбол должен остаться на общедоступных каналах – в таком случае все смогут следить за играми.

Победитель тендера должен это понимать», – сказал Газизов.