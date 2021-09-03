Канделаки о Паралимпиаде: «Только «Матч ТВ» и показывал. Одна из важных задач ТВ – делать людей лучше, учиться быть добрее, терпимее»

Генеральный продюсер высказалась по поводу завершения Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Паралимпиада прошла с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Сборная России заняла 4-е место в медальном зачете. Российские спортсмены взяли 118 наград (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей).

«Паралимпиада закончилась, и «Матч ТВ» так и остался единственным телеканалом, который показывал эти соревнования.

Мы делали это не только потому, что показываем спорт, но и потому, что эмпатия – базовая ценность любого общества. Если у нас не будет сопереживания и желания поддержать ближнего своего, вся жизнь будет выстроена на принципах технологического потребления.

Между тем общество должно быть объединено едиными ценностями, которые не менялись уже две тысячи лет – и дай бог, не поменяются.

Одна из важных задач телевидения – делать людей немного лучше. Учиться быть добрее, быть терпимее. И в рамках этого ценностного ряда мы должны всячески объяснять, что стремление становиться лучше – базовая ценность любого человека. Становиться лучше надо не только для себя, но и для других.

Сегодня в нашей студии был Сега Кутовой – парень, которого сбил грузовик и который потерял ногу. Сегодня у него 3,2 млн подписчиков в инстаграме. Он говорит: «Я хочу писать музыку, хочу быть известным на весь мир, хочу быть любимым». Трагедия, которая с ним произошла, его совершенно не останавливает в желании не только быть любимым, но и любить.

Многим людям, потерявшим здоровье или рожденным с такими проблемами, кажется, что им очень сложно полюбить мир. Но, как в очередной показала Паралимпиада и наши спортсмены, они любят и мир, и нас гораздо больше, чем мы. И это нам надо поучиться у них этой бескорыстной любви», – написала Канделаки.