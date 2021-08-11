Роналдо об ЛЧ: «ПСЖ» в поул-позиции, но победу нельзя рассчитать математически. Я с «Реалом» не выиграл»

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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о шансах «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов после громких трансферов.

«Еще слишком рано говорить, кто выиграет Лигу чемпионов. Картинка начинает складываться в четвертьфинале.

«Пари Сен-Жермен» в поул-позиции, но одно дело говорить, а другое – играть.

На поле значение имеет множество факторов. Я играл за «Реал», почти пять сезонов в составе «галактикос», и не выигрывал Лигу чемпионов.

Победу нельзя рассчитать математически, даже если в вашем составе есть лучшие игроки, что относится и к «ПСЖ», – сказал бразилец в интервью DAZN.

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