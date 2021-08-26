Андрей Лунев: «Со стороны «Зенита» было не очень корректное отношение во время переговоров по контракту»

Голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал, почему не продлил контракт с «Зенитом».
– Почему не получилось продлить контракт с «Зенитом»?
– В первую очередь – желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь – из-за отношения.
– Отношение к вам со стороны клуба?
– Да.
– А что с ним было не так?
– Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом.
– Вы сами хотели остаться?
– В какой-то момент да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе.
Понятно, что у меня были сложные периоды. Где-то травмы, где-то неудачные игры. Но я пересмотрел свое отношение. Понял, что есть моменты, которыми я недоволен.
Ну и вокруг меня появился определенный негативный фон, после которого я твердо решил, что уже не хочу оставаться, – сказал Лунев.