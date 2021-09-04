🎨 Sports.ru ищет дизайнера редакции

Привет! Если вы читаете Sports.ru или подписаны на нас в инстаграме, то наверняка знаете, что мы уделяем много времени визуальному оформлению текстов и постов. И нам нужен человек, который сделает нашу команду еще сильнее, поэтому мы открываем вакансию редакционного дизайнера.

Что нужно делать:

• рисовать красивые картинки для наших соцсетей и оформлять тексты на сайте.

Что мы ждем от дизайнера редакции:

• вы отлично знаете спортивный контекст: отличаете Роналдо от Роналду, Загитову от Медведевой и наизусть помните всех победителей Лиги чемпионов (ладно, это не обязательно);

• чувство виральности: вы первыми узнаете о новых трендах в дизайне и в соцсетях и готовы использовать их в своей работе;

• способность и желание генерировать разрывные идеи для соцсетей: наши дизайнеры наравне с редакторами придумывают идеи для картинок, которые потом соберут миллионы лайков;

• владение Photoshop и Illustrator (навыки в моушн-дизайне и иллюстрации будут огромным плюсом).

Что мы предлагаем человеку в этой должности:

• возможность делать спорт лучше;

• возможность постоянно расти вместе с крутыми парнями и девушками;

• возможность работать удаленно;

• зарплата.

Если вы дочитали до этого места и считаете, что все или большинство пунктов – про вас, скорее пишите нам письмо с темой «Вы ищете меня». Вот сюда: design@sports.ru.

В письме обязательно должно быть резюме (или краткое описание того, что, как и где вы делали/делаете) и примеры работ. Рассказывайте о себе, о том, почему мы должны выбрать именно вас. И будьте готовы к тестовому заданию. Удачи!