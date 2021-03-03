Доменек о ЧМ каждые 2 года: «Глупая идея. Ее делает пустой то, что это предложение Венгера. Когда он тренировал, то был против сборных»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал идею о проведении чемпионата мира каждые 2 года.

Такое предложение выдвинул экс-главный тренер , сейчас возглавляющий отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

«В этой идее нет никакого смысла, она глупая. Тот факт, что это предлагает мистер Венгер, делает идею пустой. Когда он был тренером, то всегда выступал против сборных. У нас с ним было несколько конфликтов на тему того, что он не хотел отпускать футболистов в сборную Франции. Я не понимаю его позицию.

То есть в октябре и марте мы должны прерывать клубный футбол? ФИФА говорит, что футбол для всех, но оказывается, что футбол – для элит. У игроков, которых всегда вызывают в сборную, вообще не будет выходных. Это политическое заблуждение. Как всегда, решение принимает ФИФА.

Когда я слышу, как Венгер говорит о том, что футболисты согласны на такую реформу, то он напоминает мне Ги Ру, который проводил опросы за своим столом.

Более того, Венгер ссылается только на бывших футболистов. Для тех, кто не играет, такая идея – прекрасный вариант, но для действующих футболистов это просто ужасный шаг», – сказал Доменек для RMC Sport.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года (идея Венгера). УЕФА недоволен, а Пеп просит продлить год до 400 дней