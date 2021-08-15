Ромелу Лукаку: «Детям нравятся «Реал», «Барса», «МЮ», а «Челси» – мой клуб. Я был в глубокой яме в «МЮ»

Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, как принимал решение о переходе из «Интера» в «Челси».

«Я был готов уйти из «Интера» только ради «Челси». Детям нравятся «Реал», «Барселона», . А – это мой клуб, все знают, сколько он для меня значит.

Если они зовут меня, то как я откажу? Серьезность намерений «Челси» я понял лишь после третьего предложения. Сначала они давали 100 млн евро, потом 105 млн, а затем сумма дошла до 110 млн. Тогда я понял, что все очень серьезно.

В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме. Так что я не хотел действовать у за спиной.

Так что после тренировки я зашел в кабинет к Индзаги. Я не хотел разрушать атмосферу, потому что головой уже был далеко от Милана. Поэтому я попросил его: «Пожалуйста, договоритесь с «Челси», – сказал Лукаку в интервью HLN.

Со статистикой 28-летнего нападающего можно ознакомиться тут.