Александр Дюков: «Надеюсь, скоро РПЛ договорится с Роспотребнадзором об увеличении посещаемости»

Президент РФС Александр Дюков допустил, что в скором времени число болельщиков на трибунах во время матчей может увеличиться.

– Есть ли какое-то решение по РПЛ по допуску зрителей в сторону увеличения?

– Я надеюсь, что в ближайшее время РПЛ удастся договориться с Роспотребнадзором об увеличении посещаемости. По крайней мере, со своей стороны мы соответствующую помощь и содействие окажем.

– Были опасения по октябрьскому матчу отбора ЧМ-2022 в Казани из-за качества поля. Есть понимание, где будем играть? Справится ли газон?

– В Казани обещают, что поле будет подготовлено к матчу, что оно будет в отличном состоянии, поэтому мы доверяем правительству Татарстана, администрации стадиона, которая готовит поле.

Я думаю, что поле будет готово, и мы сможем сыграть в Казани, – сказал Дюков.