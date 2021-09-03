Отец Марадишвили: «Конечно, Костя в «Локо» будет получать больше, чем в ЦСКА. Но мы ушли из-за трамплина, перспектив»

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» , высказался об уходе своего сына из .

– Писали, что в у Кости зарплата будет в четыре раза выше, чем в ЦСКА. Правда?

– Меня никогда не интересовала финансовая сторона. Мне интересно только, как он играет в футбол, чем занимается, где спит и что ест. А деньги – это его деньги. Не мои. Чужие деньги я не считаю.

Чтобы никто не думал, что я что-то заработал на трансфере Кости, скажу сразу – я вообще отказался от тех денег, которые должны были достаться мне при переходе Кости. Сделал это для развития и успехов своего сына.

– То есть финансовый вопрос не был ключевым?

– Нет. Но все все понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Да, конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА. Но речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба.

Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю, «Локо», если Рангнику не будут мешать, через 2-3 года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе.

– В «Локо» сейчас очень много игроков в центре поля – Баринов, Магкеев, Куликов, Бека-Бека. Нет волнения из-за конкуренции?

– Когда Костя пришел из молодежки ЦСКА в основу, рядом с ним тренировались такие люди, как Акинфеев, Дзагоев, Влашич. Если бы не было этих футболистов рядом с ним, Костя не добился бы успеха.

Если в «Локо» будут игроки умнее, сильнее, профессиональнее, чем Костя, для него это только плюс. Он станет только лучше, – сказал Марадишвили-старший.