«Милан» не делал предложения по Хвиче, так как «Рубин» запросил 20 млн евро

Стало известно, почему не вступил в переговоры о трансфере полузащитника .

По данным Calciomercato.com, 20-летний футболист был в списках «Милана», однако директора итальянского клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара решили не делать предложение по нему.

Такое решение было принято из-за финансовых требований «Рубина», который запросил за Кварацхелию 20 миллионов евро.

Со статистикой хавбека, который забил один гол в 4 матчах нынешнего розыгрыша , можно ознакомиться по ссылке.