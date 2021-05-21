«Милан» не делал предложения по Хвиче, так как «Рубин» запросил 20 млн евро

Стало известно, почему «Милан» не вступил в переговоры о трансфере полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
По данным Calciomercato.com, 20-летний футболист был в списках «Милана», однако директора итальянского клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара решили не делать предложение по нему.
Такое решение было принято из-за финансовых требований «Рубина», который запросил за Кварацхелию 20 миллионов евро.
Со статистикой хавбека, который забил один гол в 4 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ, можно ознакомиться по ссылке.