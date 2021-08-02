Вьери о Роналду: «Юве» потерял 25-30 голов, форварда лучше нет. После его ухода «Интер» стал фаворитом Серии А»

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Интера» Кристиан Вьери высказался об уходе в .

«До ухода Роналду я говорил, что «Ювентус» – самая сильная команда в Италии. Теперь фаворитом стал .

«Ювентус» потерял от 25 до 30 голов. Люди, говорившие, что Роналду не очень хорош в , должны быть счастливы. Но форварда лучше него нет.

Кому-то придется забивать все эти голы. Не думаю, что способен на это, но было бы справедливо дать ему сезон, чтобы проявить себя.

Икарди мало играет на команду, но от природы он умеет завершать атаки. Он легко забивает по 20 голов. Поскольку «Ювентусу» нужны эти 20 голов, то, возможно, клуб должен был получше постараться, чтобы заполучить Икарди», – сказал Вьери в интервью La Gazzetta dello Sport.