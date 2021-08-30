Захарян о 0:0 с Хорватией: «Могли выиграть. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался о матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).
– Когда узнал о том, что выйдешь на поле?
– Узнал на установке, как и все. На сто процентов не был уверен, но на предматчевых тренировках что-то наигрывали. Возможно, я понимал, да.
– Насколько волновался, когда выходил на поле?
– К удивлению, несильно волновался. С первым касанием все ушло, все нормально.
– Как тебе хорваты?
– Сильная сборная, очень качественная. Было тяжело прессинговать, они выходили.
– Как считаешь, счет по игре или могли выиграть?
– Да, могли. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать. Неплохой матч, считаю, – сказал 18-летний футболист.
Карпин сыграл 4-3-3 с ложной девяткой, прессингом, взаимодействиями вингеров и восьмерок. Захарян классно дебютировал, Ионов был хорош в обороне