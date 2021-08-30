Захарян о 0:0 с Хорватией: «Могли выиграть. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать»

Полузащитник и сборной России Арсен Захарян высказался о матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

– Когда узнал о том, что выйдешь на поле?

– Узнал на установке, как и все. На сто процентов не был уверен, но на предматчевых тренировках что-то наигрывали. Возможно, я понимал, да.

– Насколько волновался, когда выходил на поле?

– К удивлению, несильно волновался. С первым касанием все ушло, все нормально.

– Как тебе хорваты?

– Сильная сборная, очень качественная. Было тяжело прессинговать, они выходили.

– Как считаешь, счет по игре или могли выиграть?

– Да, могли. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать. Неплохой матч, считаю, – сказал 18-летний футболист.

Карпин сыграл 4-3-3 с ложной девяткой, прессингом, взаимодействиями вингеров и восьмерок. Захарян классно дебютировал, Ионов был хорош в обороне