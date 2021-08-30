Квалификация ЧМ-2022. Испания в гостях у Швеции, Англия играет с Венгрией, Италия против Болгарии

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу сборная Чехии по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Эстонии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Венгрии по футболу результаты сборная Андорры по футболу сборная Грузии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Албании по футболу сборная Литвы по футболу сборная Армении по футболу сборная Беларуси по футболу Сборная Исландии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Северная Македония Сборная Швеции по футболу высшая лига Северная Ирландия сборная Сан-Марино по футболу сборная Косово по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Англии играет на выезде с Венгрией, Германия – с Лихтенштейном, Испания – со Швецией, Италия принимает Болгарию.

Квалификация ЧМ-2022

Грузия – Косово 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
2 сентября, 19.00, «Batumi Arena»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 18 Мурики.
ГрузияЛория, Кашия, Чабрадзе, Азаров, Хочолава, Китейшвили (Джигаури, 12), Абурджания (Давиташвили, 77), Канкава, Казаишвили (Микаутадзе, 60), Цитаишвили, Квилитая (Чакветадзе, 77).
КосовоМурич, Ррахмани, Хадерджонай, Алити, Дрешевич, Рашани (Шаля, 90), Халими (Лошай, 68), Кастрати (Бютюки, 68), Бериша (Крюэзю, 90), Войвода, Мурики.
Предупреждения:
Бериша (25), Кашия (62), Кастрати (62), Хочолава (77), Чабрадзе (88), Крюэзю (90).

 

Исландия – Румыния 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика
ИсландияРунарссон, Херманнссон, Бьярнасон, Сайварссон, Тораринссон, Бальдурссон, Бьярнасон, Гудмундссон, Паульссон, Гудмундссон, Кьяртанссон.
РумынияНицэ, Ратиу, Кирикеш, Камора, Неделчару, Неделку, Станчу, Сореску, Чикылдэу, Ман, Алибек.
Предупреждение:
Неделку (8).

 

Эстония – Бельгия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Кяйт.
ЭстонияХейн, Кууск, Метс, Тамм, Пикк, Крейда, Пури, Васильев, Саппинен, Аньер, Кяйт.
БельгияКуртуа, Алдервейрелд, Боята, Денайер, Карраско, Ванакен, Витцель, Азар, Салемакерс, Троссард, Лукаку.

 

Венгрия – Англия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика
ВенгрияГулачи, Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла, Собослаи, Кляйнхайслер, Шаллаи, Шафер, Салаи, Салаи.
АнглияПикфорд, Шоу, Уокер, Стоунз, Магуайр, Маунт, Филлипс, Райс, Грилиш, Стерлинг, Кейн.

 

Северная Македония – Армения 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика
Северная МакедонияДимитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Костадинов, Чурлинов, Барди, Трайковски, Яхович.
АрменияЮрченко, Оганесян, Амбарцумян, Чалишир, Бичахчян, Восканян, Мхитарян, Удо, Варданян, Адамян, Григорян.

 

Андорра – Сан-Марино 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика
АндорраГомес Морейра, Сан-Николас, Сервос, Макс Льовера, Алаведра, Алаэс, Валес, Морено, Рикард, Мартинес, Пухоль.
Сан-МариноБенедеттини, Фаббри, Росси, Палацци, Хирш, Лунадеи, Баттистини, Голинуччи, Томассини, Нанни, Томассини.

 

Лихтенштейн – Германия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Кибунпарк»
превью матча онлайн статистика
ЛихтенштейнБюхель, Малин, Геппель, Хофер, Кауфманн, Фроммельт, Вольфингер, Хаслер, Зеле, Фрик, Фрик.
ГерманияЛено, Баку, Гозенс, Керер, Зюле, Киммих, Мусиала, Гюндоган, Хавертц, Сане, Вернер.

 

Польша – Албания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика
ПольшаШченсны, Глик, Рыбус, Беднарек, Берешиньски, Крыховяк, Юзвяк, Модер, Франковски, Букса, Левандовски.
АлбанияБериша, Исмайли, Кумбула, Гимшити, Хюсай, Гьясула, Траши, Баре, Абраши, Цикалеши, Манай.
Предупреждения:
Абраши (4), Баре (7).

 

Италия – Болгария 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
ИталияДоннарумма, Ачерби, Флоренци, Бонуччи, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Инсинье, Барелла, Кьеза, Иммобиле.
БолгарияГеоргиев, Христов, Недялков, Антов, Христов, Янков, Витанов, Йомов, Костадинов, Десподов, Илиев.

 

Литва – Северная Ирландия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика
ЛитваШеткус, Баравикас, Šatkus, Славицкас, Мегелайтис, Уткус, Ласицкас, Вербицкас, Черных, Дубицкас, Новиковас.
Северная ИрландияПикок-Фаррелл, Льюис, Смит, Кэткарт, Макнейр, Томпсон, Дэвис, Маккэнн, Бэллард, Лэйвери, Уошингтон.

 

Чехия – Беларусь 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Городской стадион Острава»
превью матча онлайн статистика
ЧехияВацлик, Калас, Матею, Цоуфал, Крал, Голеш, Янкто, Барак, Соучек, Долежал, Гложек.
БеларусьЧерник, Золотов, Рахманов, Швецов, Бегунов, Эбонг, Корзун, Климович, Сачивко, Лисакович, Антилевский.

 

Швеция – Испания 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Солер, 1:1 – Исак.
ШвецияОльсен, Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Экдаль, Форсберг, Ольссон, Кулусевски, Исак.
ИспанияУнаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Альба, Коке, Солер, Бускетс, Ферран Торрес, Жерар Морено, Мората.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья