Квалификация ЧМ-2022. Испания в гостях у Швеции, Англия играет с Венгрией, Италия против Болгарии

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Англии играет на выезде с Венгрией, Германия – с Лихтенштейном, Испания – со Швецией, Италия принимает Болгарию.

Квалификация ЧМ-2022

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022