Квалификация ЧМ-2022. Испания в гостях у Швеции, Англия играет с Венгрией, Италия против Болгарии

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Англии играет на выезде с Венгрией, Германия – с Лихтенштейном, Испания – со Швецией, Италия принимает Болгарию.
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.00, «Batumi Arena»
- Гол:
- 0:1 – 18 Мурики.
-
Грузия –
Лория, Кашия, Чабрадзе, Азаров, Хочолава, Китейшвили (Джигаури, 12), Абурджания (Давиташвили, 77), Канкава, Казаишвили (Микаутадзе, 60), Цитаишвили, Квилитая (Чакветадзе, 77).
-
Косово –
Мурич, Ррахмани, Хадерджонай, Алити, Дрешевич, Рашани (Шаля, 90), Халими (Лошай, 68), Кастрати (Бютюки, 68), Бериша (Крюэзю, 90), Войвода, Мурики.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
-
Исландия –
Рунарссон, Херманнссон, Бьярнасон, Сайварссон, Тораринссон, Бальдурссон, Бьярнасон, Гудмундссон, Паульссон, Гудмундссон, Кьяртанссон.
- Предупреждение:
- Неделку (8).
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «А Ле Кок Арена»
- Гол:
- 1:0 – 2 Кяйт.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Филипп II»
-
Северная Македония –
Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Костадинов, Чурлинов, Барди, Трайковски, Яхович.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Estadi Nacional»
-
Андорра –
Гомес Морейра, Сан-Николас, Сервос, Макс Льовера, Алаведра, Алаэс, Валес, Морено, Рикард, Мартинес, Пухоль.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Кибунпарк»
-
Лихтенштейн –
Бюхель, Малин, Геппель, Хофер, Кауфманн, Фроммельт, Вольфингер, Хаслер, Зеле, Фрик, Фрик.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
-
Польша –
Шченсны, Глик, Рыбус, Беднарек, Берешиньски, Крыховяк, Юзвяк, Модер, Франковски, Букса, Левандовски.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Артемио Франки»
-
Италия –
Доннарумма, Ачерби, Флоренци, Бонуччи, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Инсинье, Барелла, Кьеза, Иммобиле.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «стадион ЛФФ»
-
Литва –
Шеткус, Баравикас, Šatkus, Славицкас, Мегелайтис, Уткус, Ласицкас, Вербицкас, Черных, Дубицкас, Новиковас.
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Городской стадион Острава»
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Френдс Арена»
-
Швеция –
Ольсен, Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Экдаль, Форсберг, Ольссон, Кулусевски, Исак.
-
Испания –
Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Альба, Коке, Солер, Бускетс, Ферран Торрес, Жерар Морено, Мората.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.