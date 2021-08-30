Чистяков получил травму в сборной России и вернется в «Зенит» для лечения. Его вызывали вместо травмированного Магкеева

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Защитник Дмитрий Чистяков не сыграет за сборную России в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022.

РФС объявил, что игрок «Зенита» получил травму на тренировке перед встрече с национальной командой Хорватии и вернется в клуб для лечения.

По словам старшего врача сборной России Владимира Хайтина, Чистяков подвернул голеностоп. Игрок петербуржского клуба присоединился к сборной 28 августа, заменив в составе травмированного защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

В конце прошлой недели также стало известно, что повреждение в расположении национальной команды получил фулбек «Краснодара» Сергей Петров.

Полную статистику Чистякова можно посмотреть здесь.

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