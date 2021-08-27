Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к отборочному матчу ЧМ-2022 с Хорватией.

«Времени не хватило ни на что. Что-то успели сделать, но понятно, что за 3-4 дня сказать, что мы сделали все – это обманывать самих себя и всех. Что-то смогли сделать, что-то попытались сделать. Возможно, не до конца, но попытались затронуть все психологические и игровые аспекты.

Подготовить физически и технически за 2-3 дня нереально. Главная мысль была, что мы будем играть в футбол и никого не боимся. Будем выходить на поле и играть против таких же футболистов, как мы.

Ничья? Это не будет хороший результат. Будет неплохой», – сказал Карпин в эфире .

Игра Россия – состоится 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.