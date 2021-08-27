Гризманн хочет вернуться в «Атлетико». Идут переговоры с «Барсой» об аренде с обязательством выкупа

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн хочет вернуться в «Атлетико».
По данным журналиста Николо Скиры, форвард уже согласовал с мадридской командой контракт до 2026 года.
Клубы ведут переговоры о переходе 30-летнего француза на правах аренды с обязательством выкупа.
По данным Sky Sport Italia, стороны близки к договоренности.
Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро.
Форвард выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.