Гризманн хочет вернуться в «Атлетико». Идут переговоры с «Барсой» об аренде с обязательством выкупа

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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн хочет вернуться в «Атлетико».

По данным журналиста Николо Скиры, форвард уже согласовал с мадридской командой контракт до 2026 года.

Клубы ведут переговоры о переходе 30-летнего француза на правах аренды с обязательством выкупа.

По данным Sky Sport Italia, стороны близки к договоренности.

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро.

Форвард выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

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