Глава Hypercube о реформах РПЛ: «Все понимают, что российскому футболу нужно меняться. Число матчей увеличится, посещаемость вырастет»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о возможных реформах , передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Мы знаем, что большая часть доходов – от еврокубков. Чемпион России должен будет проходить три этапа отбора, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов, победитель Кубка – два этапа отбора Лиги Европы, а вторая и третья команда РПЛ должны будут пройти три этапа отбора Лиги конференций.

Хорошо, что все понимают, что российскому футболу нужно меняться. Даже на совещании клубов об этом говорили все.

Прежде всего, «Юпитер-16» не увеличит разрыва между верхними и нижними командами. Давайте посмотрим на количество матчей: в отличие от круговой системы, появится на 29 матчей больше. На 290 игр больше за 10 лет. Мы рассмотрели, как распределятся эти матчи по клубам.

35 из них – между командами из топ-4. Команды из категории 13-16 будут играть больше (в том числе домашних матчей) с топ-клубами. Важно, чтобы клубы из нижней части таблицы это понимали. Число матчей с топами только вырастет.

Почему-то все сосредотачиваются на первой части чемпионата. Думают, что будет 24 матча, а не 30. Но все забывают про вторую часть турнира. Всего матчей будет 33 или 34, так что их число только увеличится. В том числе против топ-клубов.

Вот почему мы предлагаем формат «Юпитер-16»: Все сыграют больше матчей. 33-34, а не 30.

Мы проанализировали, за счет чего люди в России приходят на стадион. Важнее всего матчи, в которых решается турнирное положение. Таких матчей станет в два раза больше.

Количество матчей между равными командами увеличится на 30%. Во второй половине чемпионата будут играть равные по силе соперники. Претендующие на еврокубки, вылет и чемпионство сыграют друг с другом.

Мы увидели, что в матчах равных команд создается идеальная среда для роста игроков. Повысится и зрелищность. Это не просто голословное утверждение, а научное определение: матчи, в которых решается турнирное положение.

Сейчас в России только один раз определяется, кто вылетит, выйдет в еврокубки или возьмет медали. Теперь на протяжении 24 туров появится острая борьба за выход в золотую группу. Сейчас такого нет.

После первой части чемпионата мы рекомендуем делить очки пополам, чтобы отдалить развязку до последнего тура.

К тому же последняя путевка в еврокубки будет разыгрываться между четвертой командой золотой группы (или пятой в случае победы одной из топ-4 в Кубке) и командой из серебряной группы.

С учетом этих факторов, мы считаем, что посещаемость должна вырасти на 15%: 2 тысячи человек на матч. Так как и матчей станет больше, то и посещаемость за сезон вырастет на миллион человек. Сейчас 3,7 миллиона, будет 4,8», – сказал Ньювенхейс.