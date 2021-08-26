«Юве» объявил, что получит за Роналду 15 млн евро за 5 лет от «МЮ». Бонусы – до 8 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия деньги Футбол

«Ювентус» раскрыл финансовые детали сделки по переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

В заявлении итальянского клуба сказано, что «МЮ» заплатит за португальца 15 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.

В соглашении предусмотрены бонусы. Максимальная сумма, которую «Ювентус» может получить при условии успешного выступления Роналду за «МЮ», – 8 миллионов евро.

«Ювентус» о Роналду: «133 матча, 101 гол и 5 трофеев, но эта глава подошла к концу. Было побито много рекордов – невероятное путешествие»

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