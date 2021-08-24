Роналду подпишет с «МЮ» контракт по схеме «2+1». Он уже прошел медосмотр

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Нападающий Криштиану Роналду прошел медосмотр перед завершением своего трансфера в «Манчестер Юнайтед».

36-летний форвард согласовал с английским клубом контракт на два сезона. В договор включена опция продления еще на год.

Сейчас португалец получает британскую визу.

Ранее стало известно, что Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой 480 000 фунтов в неделю.

«МЮ» заплатит «Ювентусу» за Криштиану 15 миллионов евро, еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В АПЛ теперь есть португальское дерби. Съездили на матч «Вулвз» и «МЮ», где уже был Хименес, но еще не было Криштиану

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